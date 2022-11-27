200 منحة للطلاب النابغين غير القادرين بالجامعات التكنولوجية ضمن مبادرة «تكافؤ»

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية ومجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا المتفوقين ضمن مبادرة «تكافؤ» التي أطلقتها «صناع الخير».

التعليم الفني والجامعات التكنولوجية

يأتي توقيع البروتوكول تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية، تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتماشيا مع خطط الدولة للتنمية وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وتم توقيع بروتوكول التعاون ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجي «CairoICT2022»، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من الشخصيات العامة والمعنيين بقطاع التكنلوجيا والتعليم في مصر والوطن العربي.

التعاون بين وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص

وأعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره لجهود المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الرائدة المتخصصة في المجال التكنولوجي من واقع مسئولتيها المجتمعية في دعم التعليم الفني والتكنولوجي، موضحا أن مبادرة «تكافؤ» تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذي للدولة ممثل في وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص، من خلال مسؤوليته المجتمعية ممثل في «اي فاينانس» والمجتمع المدني ممثل في مؤسسة «صناع الخير» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

200 منحة دراسية

ومن جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن المبادرة تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كثمار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل، وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالمياً.