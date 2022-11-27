رئيس منتدى مصر للإعلام: ندشن اليوم منصة لنتشارك في قضايا تحديات الصحافة

رحّبت نهى النحاس، رئيس منتدى مصر للإعلام، بحضور النسخة الاولى من المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الجمهور الجديد وجائحة التغيير»، مشيرة إلى أنّ اليوم تحل ذكرى خاصة وهي مرور 26 عامًا قضتها في الإعلام ما بين الدولي والداخلي.

وأضافت النحاس، خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى مصر للإعلام، والذي يعقد على مدار يومي 27 و28 من نوفمبر من العام الجاري في القاهرة، تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»: «ندشن منصة تدعو الجميع للمشاركة والاشتباك في قضايا صناعة الإعلام والتحديات التي تواجه الصحافة وتتبنى قضايا المجتمع».

وتابعت بأن الجمهور محور مناقشة هذه النسخة من المنتدى، مشيرة إلى إنه سيتم اتباع تقاليد خلال نسخة المنتدى وتطويرها في النسخ المقبلة، وهي تكريم الشخصيات البارزة ورموز المهنة، وإطلاق أسمائهم على قاعات ومنصات المنتدى.

ومن المقرر استمرار المنتدى -على مدار العام- كمنبر دولي للتنمية الإعلامية، عبر إطلاق وحدة تدريبات صحفية معمّقة تقدم مجموعة فعاليات تدريبية وورش عمل، ومنصة رقمية تقدم للصحفيين المصريين والعرب معرفة متقدمة ودراسات إعلامية معمّقة حول التقنيات المتطورة في عالم الصحافة والإعلام والاتصال، فضلا عن تشكيل مجموعة من الروابط المهنية بين مُقدّمي الصحافة الجيدة؛ ليخلق المنتدى روحًا جديدة ونماذج تستحق تسليط الضوء والمُحاكاة والتقدير في الإعلام المصري.

وتعد جريدة الوطن واحدة من الشركاء الإعلاميين لنسخة هذا العام، ويعتبر منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة N30 الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، سنوي يُعقَد في القاهرة، كما أنّه منصّة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، يهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة؛ لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة.