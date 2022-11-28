حازم سمير يكشف سر «الكيمياء» مع مي عز الدين: «إحنا الاتنين في حالنا»

قال الفنان حازم سمير، إنه حتى الآن لم يحدد مشاركته في مسلسلات رمضان 2023 من عدمه، خصوصًا وأن كل ما يعرض عليه مازال في مرحلة القراءة والتفاوض، ومن ثم عندما يتم الاستقرار على المشاركة في عمل درامي بعينه، سيتم الإعلان عنه.

وعن سر الكيمياء التي تجمعه والفنانة مي عزالدين، ونجاح أعمالهما الدرامية التي يقدمونها سويًا، قال حازم سمير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الصداقة بينهما بدأت بعد التعاون الفني الأول الذي جمعهما سويًا، لتصبح المسألة بمرور الوقت صداقة قوية «ممكن ده اللي يخلي الناس تشوف إن في كيميا حلوة بينا».

الرقي في التعامل

وأشار إلى أن هذه «الكيمياء» تأتي من تشابه الثقافات فيما بينهما، وطريقتهما في الشغل قريبة للغاية، مضيفًا: بخلاف إن إحنا الاتنين نتميز بإنه في حالنا أوي، خصوصًا مي عزالدين تعيش في حالها، وبنركز مع شغلنا والتعامل مع الناس كلها في منتهى الاحترام، وبالتالي طريقتنا كأشخاص وفي العمل متشابهة، وفي راحة تجاه المسألة دي.

أعمال مشتركة

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها حازم سمير مع مي عزالدين، «حالة عشق» عام 2015، «وعد» عام 2016، «خيط حرير» عام 2020.