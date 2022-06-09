حازم سمير: «وشي الطيب منعني من أدوار الشر لفترة»

كشف الفنان حازم سمير، تفاصيل دوره في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، موضحًا أن مشكلته كانت في أن الدراما تهتم بشكله قبل أن يكون لديه رصيد في التمثيل، ولهذا كان يجسد أدوار رجال الأعمال أو الزوج البسيط أما دور الشر فكان يقال له «وشك طيب»، ولهذا حين جاء له دور الشر لم يفكر لحظة في تقديمه.

حازم سمير يتحدث عن عائلته

حول علاقته بالنساء، قال حازم سمير خلال حواره في تصريحات تليفزيونية، «أنه يحترم النساء جدًا من صغره واختلفت علاقته بهم بعد أن جلس مع والده في عمر 14 سنة حين عرف الأب أن حازم «مصاحب اتنين»، وقال له «أنت قابل ده على نفسك إزاي»؟ وكان للأب طريقة إقناع ومن حينها يحترم النساء».

حازم سمير يتحدث عن علاقته بالسوشيال ميديا

عن مقاطعته السوشيال ميديا، قال الفنان حازم سمير :«منذ إشاعة وفاة والدتي وأنا شخص بعيد عن السوشيال ميديا واستغربت الشائعة ووالدتي تعبت نفسيًا واضطريت بسبب الموقف ده أقفل السوشيال تمامًا، وبالنسبة للحسد والعين فكل ما أحط صورة لولادي وزوجتي يحصل لهم حاجة فقررت أحفظ لأسرتي خصوصيتها».

ردًا على سؤال بشأن التحول من المونتاج للتمثيل، قال: «ركزت فيه سنين كتير وقلت للحظة هقفل على حلم التمثيل، ولما رحت أمضي عقد عمل للمونتاج في عمل المواطن إكس فوجئت إنهم بيعرضوا عليّ دور في التمثيل، بعدها مسلسلات مع سبق الإصرار وهبة رجل الغراب وقفلت بعدها المونتاج واستمريت في التمثيل».