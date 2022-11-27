حازم سمير يكشف أسباب حماسه لشخصيته في مسلسل «إيجار قديم»: تشبه كثيرين

قال الفنان حازم سمير، إنه سعيد بردود الأفعال التي يتلقاها حول مسلسل «إيجار قديم»، الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة ON TV، مؤكدا أن شخصية «حازم» التي يجسدها يعيشها كثيرون في جميع أنحاء العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات جائحة كورونا التي أثرّت سلبًا على الشركات والبنوك، واضطرارهم إلى تغيير البنية الوظيفية.

وأضاف حازم سمير لـ«الوطن»، أنه تحمّس كثيرًا للشخصية التي يجسدها في «إيجار قديم»، لأنه تشبه أشخاصًا موجودين في كل مكان بالعالم، خصوصًا وهو يعيش في مستوى اجتماعي معين، ومركز وظيفي ودخل مادي ثابت، وفجأة يتغير حاله بسبب إغلاق المكان الذي يعمل به، فضلًا عن اهتمامه بنفسه ومظهره و«بريستيجه».

تحمل المسؤولية

وقال حازم سمير، إن بعض الصفات قد تجمعه بهذه الشخصية عندما كان أصغر سنًا وقبل زواجه وإنجابه وتأسيس حياة أسرية «فكرة مش هتنازل عن مجهود سنين وأشتغل في مكان أقل من موهبتي، والاهتمام بمظهري الاجتماعي»، متابعًا: مع الزمن تغير الأمر وأصبح اهتمامي بالأسرة والعائلة والتفكير فيهم بشكل أكبر، وبالتالي عندي مسؤولية يجب مراعاتها مع الفارق في فكرة التنازلات التي تضطر إليها.

أبطال المسلسل

مسلسل «إيجار قديم» بطولة شريف منير، وميمي جمال، وفيدرا، ومحمد الشرنوبي، وصلاح عبدالله، وإلهام وجدي، وهشام إسماعيل، وحنان سليمان، وعلاء زينهم، ورحمة حسن، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.