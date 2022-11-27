مصرع شاب أسفل عجلات قطار في كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، أسفل عجلات قطار بمنطقة مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، يفيد بتلقي شرطة النجدة بلاغا من المواطنين بمصرع شاب صدمه قطار أثناء عبور مزلقان السكة الحديد بمنطقة الإنشاء والتعمير.

نقل الجثة للمشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، لموقع البلاغ، وتبيّن أنه أثناء غلق المزلقان لمرور القطار، قام أحد المواطنين بمحاولة المرور، إلا أن القطار اصطدم به، وأصيب بإصابات بالغة، وتوفي في الحال، ليتم التنسيق مع غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ لتدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وبفحص الأجهزة الأمنية للشاب المتوفى، تبين من خلال بطاقة تحقيق الشخصية أنه يدعى «ش.أ.ا»، 37 عاما، مقيم بمركز سيدي سالم.

تحرر محضر بالواقعة، إداري قسم شرطة ثان كفر الشيخ، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.