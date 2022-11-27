الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022.. وآخر موعد للدفع

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 في جميع المحافظات، خاصة مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، وذلك ليتمكن العملاء من سداد فاتورة التليفون الأرضي في الموعد المحدد، تجنباً لفرض غرامة مالية عليهم بسبب التأخير في السداد.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022

وخصصت الشركة المصرية للاتصالات، رابط خاص بـ الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 بسهولة ويسر، ليتمكن عملاء الشركة في جميع المحافظات من الدخول عليه ومعرفة قيمة الفاتورة وسدادها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن للمواطنين من الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 من خلال الضغط هنــــــــا.

اختيار طريقة الاستعلام سواء الاستعلام بالتليفون أو برقم الحساب.

إدخال كود المنطقة.

إدخال رقم التليفون الأرضي.

الضغط على اظهر الفواتير.

طرق أخرى للاستعلام عن فاتورة الأرضي

كما يمكن للراغبين في الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، معرفتها من خلال أرقام خدمة عملاء WE على رقم 19777، أو 111، أو 01555000111.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022

وبدأت شركة WE في سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022، منذ منتصف الشهر الجاري، مع وضع فترة سماح للمتأخرين في السداد تصل إلى 30 يوماً أي تنتهي في 14 ديسمبر 2022، بينما تقوم بقطع الحرارة عن التليفون الأرضي مع تطبيق غرامة مالية في حالة التأخر عن السداد بعد 15 ديسمبر.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات العديد من وسائل وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر نوفمبر 2022 وذلك من خلال:

- فروع شركة WE المنتشرة في كل مكان بمختلف المحافظات.

- المحفظة الإلكترونية.

- ماكينات الصراف الآلي.

- مكاتب البريد.

- خدمة فوري وأمان وخدمات الدفع الفوري الأخرى.