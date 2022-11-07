خطوات الاستعلام عن ‎فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2022

تتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين إمكانية الاستعلام عن فواتير الهواتف الأرضية حتى يوم 15 من الشهر، لذلك يحرص كثير من المستخدمين على الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2022 وذلك لدفعها تجنبًا لدفع الغرامة أو قطع الخدمة التي تؤدى لفصل الإنترنت.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر وفق الشركة المصرية للاتصالات.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويمكن لمستخدمي الخطوط الهواتف الأرضية الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنـا.

خطوات الاستعلام عن ‎فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر للمستخدمين من خلال اتباع التعليمات الآتية:

- الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات واختيار خدمة دفع فواتير التليفون الأرضي ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- إدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن كود المحافظة ورقم الهاتف، والضغط على إظهار الفواتير.

- سوف تظهر قيمة الفواتير المستحقة لدفعها.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر

وتكون فترة الاستعلام عن فاتورة التليفون بداية من يوم 1 حتى 15 من كل شهر، ويستحق دفع الفاتورة بداية من يوم 1 حتى 15 من الشهر التالي، وبهذا يكون موعد سداد فاتورة شهر نوفمبر بدون غرامة هي حتى 15 ديسمبر المقبل.

وتكون هناك مهلة شهر آخر حتى 15 يناير المقبل، يتم خلالها دفع قيمة الفاتورة مضاف إليها غرامة تأخير، وفي حالة التأخير يتم تحويل خط الهاتف للاستقبال فقط، ثم يتم قطع الخدمة نهائيًا.

وتسهيلا على مستخدمي الهواتف الأرضية، هناك عدة طرق لدفع الفاتورة من خلال الفيزا أو المحافظ الإلكترونية، أو من خلال شركات التحصيل المنتشرة في جميع أنحاء العالم.