تنفيذ 2393 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و40 لقاء جماهيريا في المنيا

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة الثقافة الصحية بالمديرية قامت بتنفيذ 2393 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و40 لقاء جماهيريا على مدار شهر أكتوبر الماضي، من خلال فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، تنفيذ لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الجهود لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع الوعي الصحي والسعي إلى تحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أن التدريب مستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة للمواطنين.

ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن

وأوضح الدكتور ولاء الدين رجائي، مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه تم تنفيذ 2181 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و171 ندوة خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، بالإضافة إلى عمل 40 لقاء جماهيريا و41 ندوة بالقوافل العلاجية بقرى المحافظة وتقديم 56 مشورة، وبلغ عدد الحضور بالندوات 16 ألفا و82 شخصا، منهم 10544 رجلا و2506 سيدات و3032 طفلا.

الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض

وأضاف أن موضوعات الندوات التي تنظمها وزارة الصحة والسكان تنوعت بين التوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل والصحة العامة والتوعية بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.