ثقافة المنيا تشارك في مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز 100 عروس.. عروض فنية

سلم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 100 جهاز عروسة مقدمة من مؤسسة «حياة كريمة» للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة ضمن مبادرة «يدوم الفرح».

قصور الثقافة تقدم فقرات فنية

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة المنيا، برئاسة خالد إسماعيل، فى الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة» بالمسرح الروماني بكورنيش النيل.

وقدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عددا من الأغاني منها «يا صلاة الزين» غناء فاطمة الزهراء محمد، و«يا العروسة» غناء يوسف وملك، و«مرحش الغيط» غناء فاطمة أحمد فتحي، و«يانورا يانورا» أداء مريم، ويوسف، ومحمد، وآدم، وأغنية «أما براوة» أداء أريج أحمد، و«أجمل ناس» أداء جنات وآيتن، والفرقة من تدريب عصام الشاذلي.

عروض راقصة

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية لقصر ثقافة المنيا عرضا فنيا، حيث قدمت تبلوهات غنائية راقصة منها التحطيب والفرقة من تدريب الفنان سيد توني.

وجاء ذلك بحضور خالد أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة» لمنطقة شمال الصعيد، وأحمد العمدة منسق المؤسسة بالمحافظة، وأعضاء المؤسسة بالمنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ووكلاء الوزارة وأهالي العرائس.