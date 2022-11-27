خبير اقتصادي: مصر تسير في اتجاه حقيقي قائم على الإنتاج

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسير على نهج وضعته في استراتيجيها الوطنية للاتجاه إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج، مشيرًا إلى أننا كان لدينا بينة تحتية غير صالحة للاستثمارات وإقامة المشروعات القومية، لذلك شهدنا في إحدى الفترات خروج المستثمر الأجنبي وتعطل عدد كبير من المصانع، إلى جانب زيادة تسريح العمالة، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية وسياسية نتيجة عدم الاستقرار التي تعرضت له مصر من عام 2011 حتى 2013.

استراتيجية الجمهورية الجديدة

وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية رسمت خطة جديدة واستراتيجية، وهو ما يُطلق عليها الجمهورية الجديدة، حيث إننا شهدنا مشروعات قومية قامت بها الدولة، وتحملت الدولة العبء الأكبر في إقامة هذه المشروعات التي تمثل شرايين التنمية وبدايتها.

أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة

وذكر، أهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة هي إقامة 7000 كيلومتر طرق جديد، إلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية، فضلًا عن محطات الطاقة، وغيرها، حيث إن تلك الأمور هي بنية أساسية، مشيًرا إلى أن الدولة اتجهت لفكرة التكامل مع القطاع الخاص.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العقبات التي كانت متواجدة في قانون الاستثمار تم تلاشيها في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك كان له مردود إيجابي للغاية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.