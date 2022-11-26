الاتحاد المصري للتأمين: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة

استعرض الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية موضوع «تأمين الطاقة المتجددة»، حيثُ أوضح أن الطاقة المتجددة هي المشتقة من المصادر الطبيعية، التي تتجدد بشكل مستمر مثل ضوء الشمس والرياح وينتج عنها انبعاثات أقل بكثير من حرق الوقود الأحفوري.

وأشارت إلى أن التحول من الوقود الأحفوري الذي يعتبر العنصر الأساسي للانبعاثات الكربونية إلى الطاقة المتجددة يعدّ أمرًا أساسيًا لمعالجة أزمة المناخ.

أنواع الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية.

طاقة الرياح.

الطاقة الكهرومائية.

الطاقة الحرارية الأرضية.

كما تناول بيان الاتحاد المصري للتأمين جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها:

الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة.

تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.

تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة.

ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

نقل مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة من خلال التأمين.

يتم نقل مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة من خلال التأمين خلال مرحلتي البناء و التشغيل:

أولاً: تأمين مرحلة بناء المشروع

جميع مخاطر البناء CAR و تأخر بدء التشغيل (DSU).

نقل البضائع / المعدات البحرية

تأمين مسؤولية المالك.

تأمين مسؤولية المقاولين.

تأمين مسئولية رب العمل.

تأمين المسؤولية البيئية.

ثانياً: تأمين مرحلة تشغيل المشروع

التأمين ضد جميع أخطار الممتلكات.

تأمين انقطاع الأعمال.

تأمين المسؤولية العامة التجارية

تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين D&O.

وأشارت النشرة إلى أهمية التأمين المعياري، كجيل جديد من المنتجات التأمينية يكمّل أو يحل محل التأمين التقليدي بأقساط معقولة دون الحاجة إلى تقييم الخسارة على الأرض، وبذلك تحافظ التغطية التأمينية المعيارية على انخفاض التكلفة مع توفير حماية دقيقة.

مزايا وتحديات التأمين المعياري

دعم فجوة الحماية.

الشفافية والسداد السريع.

الحد من التقلبات.

ثانياً التحديات.

ضعف الوعي أو التثقيف.

المخاطر الأساسية و البيانات المحفّزة.

توافر البيانات الموثوقة.

ودعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة النظيفة مع التركيز على إنتاج مشروعات مستدامة حفاظاً على الكوكب للأجيال المقبلة.

تشجيع شركات التأمين على إصدار منتجات تأمينية لتغطية مصادر الطاقة النظيفة والآلات التي يتم استخدامها لتوليد الكهرباء من تلك المصادر التزاماً بالحفاظ على بيئة مستدامة.

حماية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

يعمل التأمين المعياري بالفعل على حماية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مما يثبت أن هناك طريقة للعمل مع الطبيعة وليس ضدها وهو بالتأكيد الطريق الأكثر استدامة للمستقبل.

تحقيق الاستدامة التقنية والمالية لقطاع الطاقة: ضمان إمدادات كافية من المصادر المتنوعة التي يمكن استخدامها لتوصيل الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال القدرة على تمويل البنية التحتية اللازمة وتكاليف التشغيل من خلال ضمان دخل كافٍ لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع العمليات.

تقديم المساعدة التدريبية اللازمة للجهات المسؤولة

إضافة إلى تقديم المساعدة التدريبية اللازمة للجهات المسؤولة والشركات، وذلك لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وشدد الاتحاد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن يحقق مؤتمر الأطراف العدالة المناخية المأمولة لأفريقيا والدول النامية، ولذلك تتجه أنظار العالم إلى المؤتمر من خلال التمثيل الدولي ومشاركة العديد من الدول في المؤتمر.

كما شارك الاتحاد المصري للتأمين في مؤتمر الأطراف COP27 بهدف الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مواجهة الأخطار.