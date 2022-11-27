إصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأحد، في حادثي سير متفرقين بمحافظة بني سويف، الأول نتج عن تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، أسفر عن إصابة شابين، والثاني نتج عن تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك، أسفر عن إصابة مُسن وسيدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

إصابة شابين في تصادم ملاكي ودراجة نارية

في الحادث الأول تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بجوار كوبري الغمراوي بموقف محيي الدين وسط مدينة بني سويف، أسفر عن إصابة شابين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى اقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كردي سيد علي، 42 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونادر أيمن ثروت، 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما بسيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

إصابة إثنين في حادث تصادم ميكروباص مع توك توك

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان إثر تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك بطريق بني زايد مركز ناصر الزراعي شمال بني سويف، وعقب ورود بلاغًا بالحادث لغرفة عمليات شرطة النجدة تم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين وهما جابر وهبة طلبة، 58 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في الذراع الأيمن وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونادية محمد عبد التواب، 50 عامًا، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيميان مركز ناصر.