مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرون مساء اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بحري كمين سمسطا بالطريق الصحراوي الغربي في المسافة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة سمسطا المركزي والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 3 آخرين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

3 سيارات إسعاف لنقل ضحايا الحادث إلى مستشفى سمسطا والفيوم

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وإخلاء الجثتين ونقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي، فيما نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «أمال عبد اللطيف، 58 عامًا، ومحمد طلعت أحمد محمد 40 عامًا، مقيم مركز مطاى محافظة المنيا، جرى نقلهما إلي مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

كما تبين إصابة كلا من «خلود أحمد محمد 26 عامًا، تقيم مركز مطاي بالمنيا، مصابة باشتباه كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، جنات عزت شحاته 9 سنوات، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وغيداء محمد سعيد 25 عامًا، حاصلة على كلية الزراعة، تقيم محافظة القاهرة، مصابة بحالة فقدان للوعي.