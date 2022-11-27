محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتجهيز مركز الأورام

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المشروعات الخدمية بالمحافظة، اليوم الأحد، موجهاً بسرعة الانتهاء من توسعة ورصف الطرق المتعددة، إضافة للانتهاء من الطرق التي تم استحداثها للربط بين شرق وغرب العاصمة، ورافدي الطريق الدولي الساحلي، ومسار العائلة المقدسة، والمجمعين السكنيين الجديدين.

مركز الأورام في كفر الشيخ

كما شدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من مركز الأورام، والذي وصلت نسبة التنفيذ به لـ100%، كما وصلت نسبة توريد الأجهزة لـ70%، مكلفاً بتشكيل لجنة لاستلام المبنى وسرعة تشغيله، لافتاً أن القطاع الصحي بمحافظة كفر الشيخ يشهد اهتماماً كبيراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شهد إنشاء 4 مستشفيات جديدة، وجار إنشاء وتطوير 6 مستشفيات أخرى، كما تم توفير العشرات من الأجهزة الطبية، إضافة لإنشاء وتطوير 15 وحدة صحية.

1.2 مليار لإنشاء مركز الأورام

يذكر أن مركز أورام كفر الشيخ الجديد يقع في حي شرق مدينة كفر الشيخ، على مساحة 8876 مترا مربعا، وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية الحديثة، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية والتشطيبات النهائية، ووصلت نسبة التنفيذ به لـ100%، بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.