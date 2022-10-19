خبير عقاري: سوق العقارات المصري «صلب» وسيظل ملاذا آمنا للمواطنين

أكد المهندس عمرو عثمان الخبير العقاري أن قطاع العقارات المصري يتسم بالصلابة في مواجهة الأزمات، وسيظل ملاذا آمنا ومخزنا للقيمة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن» أن الاستثمار في العقارات من أفضل المجالات المتاحة للمواطنين.

وأضاف أن الطلب على الاستثمار العقاري مرتفع في مصر، لأن الثقافة المصرية تنظر إلى المسكن باعتباره أحد أهم الأولويات في حياة الأفراد، مشيراً إلى أن الطلب المرتفع على العقارات يبشر القطاع بإيرادات ومبيعات قوية ونتائج أعمال جيدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاع العقاري يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، خاصة مع تدشين المشروع الأضخم في الشرق الأوسط، وهو العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن «مصر استطاعت مواجهة جميع التحديات الاقتصادية العالمية، وبينها أزمة كورونا، بشهادة المؤسسات الدولية».