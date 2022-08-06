خبير عقاري: الاستثمار في العقارات «طويل الأجل».. والبيع مرن وسريع

تشهد شركات التسويق العقاري، خاصةً في الفترة الأخيرة، نموًا متزايدًا بشكل كبير، ومع انتشار هذا العدد من الشركات، يجب تثار عدة أسئلة مهمة للغاية، وهي هل السوق العقاري يستوعب هذا العدد الهائل من الشركات؟ وما هي الخدمات التي تقدمها للعملاء والمطورين؟ ما هي الضوابط التي تحمي هذه الشركات؟.

المدن الجديدة والساحل الشمالي أكثر القطاعات استقرارًا

يقول نور الدين فاروق، الخبير العقاري، إن شركات التطوير العقاري، والمطورين العقاريين، يقدمون الخدمة المناسبة للعميل، وتصب في مصلحة الجميع، ويوضح «فاروق» أن العميل أصبح لا يمتلك الثقة في المطور العقاري، وأصبحت شركات التطوير العقاري موجودة بكثرة، وتقدم خدمات متنوعة للجميع، مع العديد من المطورين في وقت واحد.

وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ« الوطن»، أن المطور العقاري كان يعمل بمناطق محدودة، إذ أن المدن الجديدة والساحل الشمالي من أكثر القطاعات المتواجدة استقرارًا وتميزًا، ما أدى إلى زيادة الاهتمام العقاري بها.

فاروق: أسعار العقارات منطقية وليست مرتفعة

وأوضح «فاروق» أن أسعار العقارات منطقية للغاية في السوق المحلي وليست مرتفعة، وبحسب آلية العرض والطلب، كل فئة من الأسعار تناسب طبقة معينة مستهدفة، وأن الاستثمار يمتلك أكثر من شكل واحد، حيث أن الاستثمار في العقار هو استثمار طويل الأجل، وصرح بأن المطلوب في العقارات أكثر من المعروض حاليًا.

ويرى «فاروق» أن السوق العقاري دائم التعطش في البيع، مستشهدًا بأن كل المطورين العقاريين الكبار يفتتحون مشاريعًا جديدة، وتستغرق هذه المشاريع فترات طويلة في دراسة الجدوى، وأن الوحدات العقارية تباع في أسرع وقت مع انطلاق البيع، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

وينصح «فاروق» بشراء العقارات المتواجدة بالساحل الشمالي في أول الصيف، لافتًا إلى أن المسوق العقاري ليس تاجرًا، وأن هدفه مساعدة المستهلك في البيع، وأن المطور العقاري والمسوق العقاري يبيعان بنفس السعر، والمسوق العقاري ما هو إلًا ليقدم خدمة، يستفيد بها المطور العقاري في عملية البيع.