«الورداني»: الاستثمار في العقارات أكثر ربحا ولدينا فرص هائلة

أكد المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ الفترة الحالية التي يمر بها السوق العقاري من ارتفاع أسعار مدخلات البناء والتشييد من حديد وأسمنت وانعاكسه على أسعار العقارات، فرصة سانحة وحافز للإقبال على الشراء واستغلال الأسعار الحالية، لا سيما استعدادات المطوريين العقاريين لرفع أسعار الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والطبيه بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% لمجابهة ارتفاع أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاع ملحوظ عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

الورداني: الاستثمار في العقار أكثر ربحية على المدى الطويل والقريب

وأضاف أنّه حتى مع ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك يظل العقار هو الوعاء الادخاري الآمن لا سيما، أنّ ارتفاع سعر الفائده لا يضاهي ارتفاع سعر العقار، ما يعكس أن الاستثمار في العقار أكثر ربحية سواء على المدى الطويل أو حتى القريب.

الورداني: العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بها عقارات عالمية

وقال الورداني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التسهيلات الائتمانية التي يمنحها المطوريون للعملاء التي قد تمتد لـ12 عاما، مكّنت العملاء أصحاب الدخول المتوسطه من الشراء.

وأوضح أنه إضافة إلى وجود فرص استثمارية هائلة بالسوق العقارية، لن تتكرر إلا بعد فترات طويلة، وهي العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الجيل الرابع التي حظيت بدعم ومساندة الدولة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وفرت منتجا عقاريا جديدا يضاهي في جودته عقارات عالمية، لذا بات التوقيت فرصة للشراء.

وقال الورداني، إن المبادرات والبرامج الرئاسية والحكومية الأخيرة ساهمت إلى حد كبير في دعم الاقتصاد المصري، ودعم محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.