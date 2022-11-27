الأمير «الاحتياطي» ينشر كتابا جديدا عن أسرار العائلة الحاكمة في بريطانيا

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن السيرة الذاتية للأمير هاري المعنونة باسم «الاحتياطي» spare معروضة مجانا على موقع أمازون بشكل مفاجئ من خلال صفقات الجمعة السوداء قبل شهرين من موعد طرحها في المكتبات البريطانية.

قلق لدى العائلة المالكة

ويثير هذا الكتاب بحسب «الديلي ميل» قلقا لدى العائلة المالكة، خاصة بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية، وبيّن التقرير الصادر في الصحيفة أن الكتاب لن يكون متاحا بشكل مسموع حتى 10 يناير المقبل.

الكتاب مسجَّل بصوت الأمير هاري

وأوضح التقرير أن المتسوقين الأذكياء سيكونون قادرين على الاشتراك في الإصدار التجريبي الآن والحصول على الكتاب ثم إلغاء الحساب وانتظار الكتاب الصوتي مجانا عندما يصدر، مبينا أن عشاق العائلة المالكة سيستمعون إلى الكتاب الذي قرأه الأمير نفسه وهذا يُعد ميزة إضافية جديدة.

موت الملكة يؤجل الكتاب

وكان يحلم الأمير هاري بنشر هذا الكتاب في خريف العام الحالي لكن وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية جعلته يعمل على بذل مجهود أكبر من كتابة المذكرات حيث طلب إعداد تغيرات في اللحظات الأخيرة لطبع الكتاب.

استعداد لرؤية الكتاب الجديد

ويستعد كبار الأشخاص في العائلة المالكة هذا الكتاب الذي سيضم 416 صفحة في 10 يناير المقبل، في الوقت الذي حذر كاتب السيرة الذاتية توم باور من استقبال المذاكرات، فيما أشار خبراء إلى أن نشر الكتاب سيشعل خلافا داخل العائلة يصعب حله مع الوقت.