ركوب الخيل والرقص الفلاحي.. أشهر هوايات ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

لكل شخص مهما علا شأنه هواياته الخاصة التي من الممكن ألا تعبر عن الطبقة المنتمي إليها لكنها تلبي شغفه، ولملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية عدة هوايات، كانت تحرص عليها بشكل مستمر.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير هوايات الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة وعبر مختلف منصاتها.

تأتي هواية التصوير وركوب الخيل على رأس الهوايات التي تحبها الملكة الراحلة ثم جمع الطوابع البريدية والتصوير الفوتوغرافي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للبلاط الملكية أن إليزابيث لها هواية لا يعرفها الكثيرون وهي الرقص الريفي الاسكتلندي حيث تدعو كل عام جيرانها في قلعة مورال لأداء الرقصة الاسكتلندية.

الرقص الفلاحي عشق لا ينتهي لدى إليزابيث

ونقلت صحيفة «ديلي إكسبريس»، فيديو تم تصويره في عام 1990 تظهر الملكة ترقص فيه على أنغام موسيقى الفلاحين مع زوجها «فلييب» بحضور والدتها وابنتها وابنها، ويطلق على هذه الرقصة «جيليز بولز»، وتحب أيضا المشي في الريف وقضاء وقت مع الكلاب الخاصة بها.

حزن الملكة لعدم ممارسة هوايتها المفضلة

وتشترك العائلة الملكية البريطانية في هواية حب ركوب الخيل، وشعرت الملكة بالحزن عندما تم إجبارها في أكتوبر 2021 على إيقاف رياضة ركوب الخيل بسبب حالتها الصحية وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، وقالت حينها إليزابيث: «لقد شعرت بخيبة أمل شديدة لعدم ركوب الخيل منذ بداية سبتمبر».

جنازة مهيبة لـ إليزابيث

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا في 8 سبتمبر الجاري، منهية برحيلها حقبة للمملكة المتحدة وبداية عصر تشارلز الثالث، ابنها وخليفتها، وشارك اليوم في جنازة إليزابيث الثانية عدد كبير من الشخصيات العامة والدبلوماسية حول العالم وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي جو بادين.

وتمت مراسم الجنازة خلال 10 أيام أعلن فيها تولي الملك تشارلز الثالث نجل الملكة مقاليد الحكم خلفا لوالدته ولم تتول شقيقته الأميرة آن الحكم التي تبلغ من العمر 72 عاما حيث يقع ترتيبها السادسة عشر في ولاية العرش.

كلمة إدوارد الابن الأصغر للملكة إليزابيث

وقال الأمير إدوارد، الابن الأصغر للملكة إليزابيث الثانية، إنهم حزنوا لوفاة والدته: «تركت فراغًا لا يمكن تصوره في حياتنا كلها، لقد غمرتنا موجة المشاعر التي اجتاحتنا والعدد الهائل من الأشخاص الذين بذلوا قصارى جهدهم للتعبير عن حبهم وإعجابهم واحترامهم لمثل هذا الشخص المميز والفريد الذي كان دائمًا متواجدًا من أجلنا».