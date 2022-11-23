«أسيوط»: التحالف الوطني حول منزل «حسانين» من سقف كرتون إلى منزل آدمي

لم يحلم يوماً «قرشى حسانين» القاطن بعزبة علوى التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، أن يأتى اليوم ويعيش فى منزل آدمى به كل الخدمات بدلاً من منزله المبنى بالطوب البلوكى ومسقوف بورق الكرتون، وتتساقط منه الحشرات والآفات، التى تُهدّد حياة أسرته.

ومع وصول مبادرات التحالف الوطنى إلى أسيوط، تبدّلت الأحوال مع «حسانين»، الذى يعول أسرة مكونة من 8 أطفال ولا يملك سوى قوت يومه، بعد أن طورت مؤسسة «مصر الخير»، إحدى الجمعيات المشاركة فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، منزله ودعمه بالسقف والحوائط والمرافق المختلفة، وتشطيبه على أعلى مستوى يليق بالمعيشة الآدمية.

وقال «حسانين» إنه كان يعيش فى منزل يجعله يعيش دائماً وسط مخاوف من سقوط الأمطار والحرائق، موضحاً أن مبادرة «حياة كريمة» و«التحالف الوطنى» تسلمت البيت وجهزته من الألف إلى الياء، وحولوا العيشة إلى الأفضل، و«مصر الخير» التى عملت المنزل بالزيت والمحارة والأسقف والشبابيك والصرف الصحى والمياه.

السيسي عايش معانا ويسعى دايما لمعرفة احتياجات الفقير

وأضاف «حسانين» لـ«الوطن»، أن الرئيسى عبدالفتاح السيسى، «واحد مننا وعايش معانا وبيسعى دائماً لمعرفة احتياجات الفقير، وعايز يدى الدعم للفقير، والمشروعات اللى بيعملها فى كل مكان دائماً فى صف الراجل البسيط، والطرق أفضل من الأول، وأنا راجل أعمل باليومية ولا أستطيع أن أبنى حيطة أو شباك فى منزلى ولدىّ 6 أولاد والحالة صعبة وربنا كرمنا بالرئيس وحقق حلمنا وجعلنا نعيش فى نظافة وعيشة آدمية».