«الدقهلية»: كيانات التحالف الوطني تصل إلى البيوت لدعم العمل الاجتماعي

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أنشطته الخدمية فى محافظة الدقهلية، للوصول إلى كل محتاج، بمشاركة 15 كياناً من كيانات التحالف من الجمعيات والمؤسسات، ليقدم خدماته ضمن العمل الاجتماعى داخل قرى وعزب المحافظة.

سيمون ناصر: 2000 متطوع وموظف لخدمة أهالى المحافظة وتنظيم القوافل

وقالت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطنى، إن التحالف يستهدف محافظة الدقهلية بالكثير من الأعمال والخدمات من خلال مشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى فى تنظيم قافلة «ستر وعافية»، مضيفة أن التحالف يوزّع البطاطين واللحوم وكراتين المواد الغذائية، فضلاً عن خدمات طبية، مثل قياس وتركيب الأجهزة التعويضية، والقوافل الطبية متعدّدة التخصّصات، وخدمات تنظيم الأسرة والاطمئنان على صحة الأهالى بقياس الضغط والسكر.

وأضافت «ناصر» لـ«الوطن»، أنه توجد فى قوافل «التحالف الوطنى» الطبية تخصصات كثيرة، منها: «جهاز هضمى وكبد - باطنة - جلدية - رمد - أسنان - نساء وتوليد - أنف وأذن وحنجرة - عظام - القدم السكرى - أطفال - خدمات تنظيم الأسرة»، بالإضافة إلى تجهيز النظارات الطبية، والتوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدى، والتوعية بالصحة الإنجابية وبرنامج وعى للأطفال.

من جانبه، قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إن الوزارة تقدّم مساعدات إنسانية لازمة لـ8 حالات، تنوعت ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسى متحركة للمعاقين، وأيضاً تنفّذ مشروعات تمكين اقتصادى فضلاً عن مساعدات مالية، وذلك بعد بحث الحالات من خلال مندوب التضامن الاجتماعى بالمركز التكنولوجى للمحافظة.

وأوضح «عبدالعزيز» أنه جرى تقديم مبلغ 285 ألف جنيه الشهر الماضى مساعدات خيرية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وقدمت كل المساعدات فى حالات الأمراض المزمنة، ومتحدى الإعاقة، وكبار السن، وتمويل المشروعات الصغيرة، والحالات الملحة، وحالات الزواج ودعم أصحاب الدخل الضعيف، مؤكداً تقديم جميع أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية فى كل شبر بمحافظة الدقهلية، والبحث عن الأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم.