وزير التعليم يعلن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بديوان عام وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن المواصفات الفنية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 وخطة وزارة التربية والتعليم في المرحلة المقبلة، وذلك في الساعة الثانية عشر ونصف في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التربية والتعليم والتعليم، سيعلن تفاصيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة وذلك بعد الانتهاء من وضع مواصفات الورقة الامتحانية ، فضلاً عن آلية تصحيحها الكترونيا سواء اسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ستعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقياً، وتتضمن الأسئلة على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك

وأضاف المصدر، أن امتحانات الثانوية العامة، ستكون بنظام الأوبن بوك، من خلال مجلدات المفاهيم، وهذه سيتم توزيعها على الطلاب مطبوعة، وهي عبارة عن ملخص لمفاهيم المنهج، على أن تكون الأسئلة من المنهج المقرر لكل مادة.

وبالنسبة للتصحيح، أشار المصدر، إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون الكترونيا لأسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.