ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لشرطة الموانئ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط 7 قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 1510 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام

ضبط 37 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 296 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»:

ضبط 8 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.