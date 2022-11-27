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ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لشرطة الموانئ

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط 7 قضايا.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 1510 مخالفات مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام

ضبط 37 قضية.

في مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ 296 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»:

ضبط 8 قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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بقلم محمد بركات