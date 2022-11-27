ضبط 8 قضايا هجرة غير شرعية في حملة لشرطة الموانئ
كتب:
محمد بركات
12:27 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:
ضبط 7 قضايا.
في مجال ضبط المخالفات المرورية:
ضبط 1510 مخالفات مرورية متنوعة.
في مجال الأمن العام
ضبط 37 قضية.
في مجال تنفيذ الأحكام:
تنفيذ 296 حكما قضائيا متنوعا.
في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات»:
ضبط 8 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.