ضبط 6.4 طن زيت طعام وسكر فاسد في حملات تموينية بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة جهودها بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين في تنظيم الحملات التموينية لتمشيط الأسواق ومواجهة ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره والتصدي لجشع بعض التجار.

ضبط زيت طعام فاسد

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين في ضبط منشأة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، تقوم بتعبئة زيوت طعام مجهوله المصدر في جراكن بلاستيكية لتوزيعها على المحال والمطاعم وطرحها للمستهلك، وبحوزته طن زيوت غير صالحة وبدون فواتير أو بيانات تفيد مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات وتتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الحملات تمكنت أيضا من ضبط 1.8 طن طحينة مجهولة المصدر معدة للتوزيع على المستهلكين دون بيانات تفيد مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، بالاضافة إلى ضبط 1.4 طن سكر داخل مخزن بالهرم بغرض الاحتكار وحجب البيع المستهلك ولا يتوافر لديه فواتير تفيد المصدر.

لحوم ودواجن فاسدة

كما تابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري في ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال حملات تمشيطية للمحال والمنشآت التجارية والمطاعم لضمان سلامة المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين.

وكلف «راشد»، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق والتعاون الدوري مع مباحث التموين ومديرية التموين لشن الحملات التموينية على المنشآت للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها حفاظا على السلامة العامة.