وزيرة الثقافة توجه بإنشاء منافذ لبيع مستنسخات لوحات قطاع الفنون التشكيلية

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، اجتماع قيادات رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة؛ لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة، وتعظيم الموارد المالية، في إطار تقديم خدمة ثقافية مناسبة ومتاحة للجمهور، وبشكل يحقق العدالة الثقافية.

قرارات وزيرة الثقافة

ووجهت وزيرة الثقافة، بالبدء في البنود التي تمت مناقشتها مع رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة، ومنها التوسع في بيع الكتب، تدشين مواقع إلكترونية لتسويق المنتج الثقافي، إقامة منافذ بيع مستنسخات لوحات قطاع الفنون التشكيلية، وغيرها.

كما تمت مناقشة الشراكة مع الهيئات الخاصة لتسويق وتقديم المنتج الثقافي ومنها سينما الشعب، كذلك مناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها رؤساء وهيئات قطاعات الوزارة، وما تم تنفيذه في إطار خطة كل قطاع على حدة.