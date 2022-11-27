«حياة كريمة» تعرض مشاهد من ماراثون city run.. «الرياضة أولا» (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، فيديو عن جهود المبادرة الرئاسية، والتغيير الضخم الذي أحدثته في مدن وقرى فقيرة، للمساهمة في تعديل حياتهم وتحسين مستوى معيشتهم، وتطرق أيضا إلى محور الرياضة الذي ركزت المبادرة الرئاسية عليه في كل محافظة، ففي محافظة أسوان، نظم فريق مؤسسة حياة كريمة ماراثون city run، بالتعاون مع نادي «سيتي كلوب» بأسوان، وبمشاركة المئات من شباب وأطفال المحافظة.

وعرض الفيديو المنشور جهود مؤسسة حياة كريمة في كل القطاعات، من تطوير البنية التحتية في محافظات مصر، إلى مشروعاتها في مختلف المحاور، مثل الصحة والتعليم والسكن الكريم وغيرها.