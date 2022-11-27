«حياة كريمة» تنفذ 29 مشروعا لتطوير قرى الريف في مركز الحسينية بالشرقية

تسعى الدولة، ممثلة في مؤسسة «حياة كريمة»، لتحقيق التنمية بالريف المصري، وتحسين وجه الحياة به، بتقديم خدمات ومرافق وإنشاء مشروعات تحسن وجه الحياة للمواطنين، وحظت محافظة الشرقية، وتحديدا مركز الحسينية، بالعديد من تلك المشروعات، في مختلف القطاعات.

وأوضح المهندس سامي معجل رئيس مجلس ومدينة الحسينية بالشرقية، المشروعات التي جرى الانتهاء منها ضمن «حياة كريمة»، وعددها 29 مشروعا، وذلك للنهوض بالريف، وتطوير البنية التحتية وتحسين كل الخدمات في قطاعات التعليم والصحة والطرق والزراعة والثقافة والرياضة.

تطوير المدارس

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات التنمية التي تستهدفها «حياة كريمة» بنسبة 95% في قرى شهداء بحر البقر، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ مشروعات التنمية في قطاع التعليم، كإنشاء وتنفيذ مدرسة بحر البقر الابتدائية وتنفيذ أعمال صيانة لمدرستي شهداء بحر البقر الثانوية، ومدرسة الخليفة المأمون للتعليم الأساسي، وإضافة وحدة جديدة للمدرسة.

الشباب والرياضة

وفي قطاع الرياضة والشباب، جرى رفع كفاءة ملعب صناعي بمركز شباب قرية بحر البقر، ورفع كفاءة مركز شباب في بحر البقر 3 وإنشاء مركز شباب جديد، ورفع كفاءة آخر ببحر البقر 4، أما في قطاع الصحة جرى تطوير الوحدة الصحية بقرية 2 بحر البقر، فيما جرى تجديد الوحدة الصحية بقرية 3 بحر البقر.

الصرف الصحي والطرق والكباري

وفي قطاع الصرف الصحي، أوضح أنه جرى إنشاء محطات صرف صحي فرعية بقرية بحر البقر 2 وبحر البقر 3 وبحر البقر 5، وتنفيذ مشروعات في قطاع الطرق والكباري مثل كوبري فرع ترعة البطيخ «ك 1850»، وتطوير كوبري المصرف الرئيسي وإنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بحر البقر 2.

قطاع الكهرباء

وجرى مد القرى بأعمدة كهربائية وكابلات، فضلا عن مد خطوط وشبكات الغاز داخل بعض القرى بنسبة متوسطة وجار التنفيذ، فضلا عن تطوير شبكات الاتصالات بتغيير الكابلات من نحاسية إلى فايبر

وأشار رئيس مجلس المدينة، إلى تطوير قطاع الزراعة والبيطري بتنفيذ مجمعات خدمية في القطاعين بقرى بحر البقر، كما جرى تنفيذ وحدة إطفاء، ورفع كفاءة عدد من الخدمات في كل القطاعات.