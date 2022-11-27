محافظ القليوبية: تنفيذ 71% من مشروعات «حياة كريمة» في قرى شبين القناطر

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة في شبين القناطر بمعدلات سريعة، طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة، ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها.

وكلف محافظ القليوبية كافة القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه بنسب تنفيذ وإنجاز مشروعات حياة كريمة، ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية، ومن خلال الاجتماعات التي تتم بصفة دورية مع مسئولي المبادرة بالمحافظة وبالمراكز والأحياء.

جاء ذلك خلال جتماع محافظ القليوبية اليوم لمناقشة آخر مستجدات الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فيما يتعلق بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجة التنمية المستدامة.

770 مشروعا ضمن حياة كريمة بالقليوبية

وناقش المحافظ أعمال تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتي بلغت نسبة تنفيذها 71%، وتستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروعا، بتكلفة بلغت 7 مليارات جنيه تقريبا.

كما ناقش عدد المشروعات في قطاع الغاز «36 مشروعا لـ 36 قرية »، وتم الانتهاء من 13 قرية، وجار العمل في 21 قرية، وجار الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بقرى المريج وكفر سندوة لبدء تركيب الغاز في القريتين.

إنشاء 9 وحدات تضامن اجتماعي جديدة

كما ناقش المحافظ أعمال إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي، حيث يبلغ عدد الواحدات المقرر إنشائها 9 وحدات، من بينها مركز تنمية أسرة وطفولة (مركز تأهيل)، وتم الانتهاء من وحدة طحوريا، وجار التنسيق للبدء في وحدات كفر طحا ونوى والجعافرة ومدينة شبين القناطر.

وفي قطاع الحماية المدنية ونقاط الإطفاء، جار العمل على تطوير نقطة إطفاء الجعافرة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 16%، كما تتم أعمال إحلال وتجديد نقطة إطفاء طحا نوب وإنشاء نقطة إطفاء طحوريا بنسبة 14% .

رصف طرق داخلية وخارجية

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لرصف الطرق الخارجية والداخلية بقرى شبين القناطر، حيث من المقرر إنشاء 6 طرق خارجية، جار العمل في عدد 2 طريق بنسبة تنفيذ 10%، وجار التنسيق للبدء في عدد 4 طرق، وهي طريق «الأحراز - كفر الصهبي» وطريق «المرصفاوية - كفر الدير» وطريق «شبين - كوبري نبتيت» وطريق «شبين - الشاملة»، وتبلغ إجمالي أطوال الطرق التي سيتم رصفها بمدينة شبين القناطر 71 كم بنسبة تنفيذ 11%.