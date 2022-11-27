محافظ الفيوم يشكل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل مجموعات عمل في جميع الوحدات المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يجري تنفيذها في مركزي إطسا ويوسف الصديق، وذلك لرصد أي معوقات قد تؤثر بالسلب على معدلات التنفيذ.

ووجه محافظ الفيوم، المجموعات التي يترأسها رؤساء الوحدات المحلية وتضم مهندسين من مديريتي الإسكان والطرق، ومندوبين عن مجلسي الفيوم وأبشواي، برصد بتذليل أية معوقات لسرعة تنفيذ المشروعات، مُشددًا على ضرورة التنسيق مع دار الهندسة المشرف العام على تنفيذ المبادرة، فضلًا عن مراجعة خطة الرصف المدرجة ضمن المبادرة.

الإسراع في معدلات التنفيذ

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ الهدف الرئيسي من تشكيل تلك المجموعات، هو الإسراع في معدلات تنفيذ كافة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن رصد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

رصد الشوارع لبدء الرصف

ووجه مجموعات العمل، بسرعة رصد القرى والشوارع التي تم انتهاء العمل فيها، فيما يخص توصيل خدمات الغاز الطبيعي والاتصالات وكافة المرافق بها، حتى يتم البدء في أعمال الرصف بأسرع وقت، موجهاً برصد أية معوقات لسير العمل في كافة مشروعات حياة كريمة وعرضها عليه بصورة شخصية لتلافيها بشكل عاجل.

تقرير يومي عن المشروعات

وناقش «الأنصاري»، آليات عمل المجموعات على مستوى المركزين، موجهاً بإعداد تقرير يومي يوضح المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تسليمها، فضلاً عن المشروعات الجاري تنفيذها، والمشروعات التي لم يبدأ العمل بها وأسباب عدم البدء.

تحديد نسب التنفيذ

وشدد على ضرورة تحديد نسب تنفيذ الأعمال في كل مشروع مقارنة بعدد العاملين بكل مشروع، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التي الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية بها وتحديد أطوالها، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

اجتماع موسع مع المسؤولين

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

كما حضر الاجتماع، رؤساء مراكز الفيوم، وإطسا، ويوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولي القطاعات، وشركات الخدمات والمرافق، ومهندسي شركة دار الهندسة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وعدد من مهندسي مديريتي الإسكان والطرق.