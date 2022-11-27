حملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه في قرى «حياة كريمة» بالجيزة

أجرى فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملات توعية متنوعة، استهدفت كافة الفئات العمرية بقرى حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح.

ترشيد استهلاك المياه

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في تصريحات صحفية، إن ترشيد استهلاك المياه يُعد مسؤولية مجتمعية تمس كافة أفراد المجتمع المصري، مشيراً إلى أن حملات التوعية المائية التي تنفذها الشركة تستهدف الأطفال والشباب والشيوخ والنساء.

فحص عينات مياه عشوائية من المياه

وأوضح رئيس مياه الجيزة، أن مدينة أطفيح شهدت قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها رفع عينات مياه عشوائية من المنازل للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفحص وقراءة عدادات المياه، وبحث وحل عدد من الشكاوى المحاسبية، وعمل استقصاءات لرأي المواطنين، وحملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات تحمل عدداً من الرسائل التوعية المائية.

أنشطة تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي المائي للطلاب

وأضاف بدوي، أنه تم تنفيذ ندوات توعوية بمدارس الشهيد محمود حنفي والسلام الابتدائية بالصف، وجمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بأطفيح، وتناولت حث الطلاب على أهمية ترشيد استهلاك المياه، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، والتعريف بآثار التغيرات المناخية على البيئة، وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وتوزيع مطبوعات على الطلاب، وعمل أنشطة تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي المائي للطلاب.

التعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة

فيما شهدت كنائس البابا كيرلس والملاك ميخائيل وكيرلوس والعذراء وأبو سيفين بمركز الصف، تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، تناولت تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه، وتوزيع مطبوعات لرواد الكنائس، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، والتعريف بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة.