وزير التعليم العالي: نقدم الدعم الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، د. خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني اليمني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.

عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليمن

وأشار وزير التعليم العالي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن، والتي تمتد لسنوات طويلة، مشيدًا بالعلاقات الودية التي تجمع بين مصر وشقيقتها اليمن في جميع المجالات، وفي مقدمتها المجالات التعليمية والبحثية.

وأعرب «عاشور» عن دعم الوزارة الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر، مؤكدًا أن الوزارة دعمت بالفعل بعض الطلاب اليمنيين من أصحاب الحالات الخاصة كما سيتم النظر في المزيد من حالات بعض الطلاب.

الوصابي يشكر عاشور على دعم الطلاب اليمنيين

ومن جهته، قدم «الوصابي» الشكر للوزير على تعاونه المُستمر والمتواصل في دعم العلاقات العلمية والبحثية المُشتركة، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما قدمته مصر من دعم تاريخي لليمن في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والبحثية، والتي كان لها أكبر الأثر في تخريج العديد من الكوادر البشرية اليمنية والتي يشغل الكثير منها المناصب القيادية.

وأعرب عن تقديره وإعجابه بحجم الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية، وما شهدته المؤسسات التعليمية المصرية من تقدم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مصر دائمًا تعُد القِبلة المُفضلة للتعليم للطلاب الأوائل والمتفوقين اليمنيين.

وناقش الجانبان بحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المُشتركة، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في مصر.