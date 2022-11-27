روسيا: مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني و100 مرتزق أجنبي أمس، خلال استهداف تجمعاتهم بأسلحة عالية الدقة في محور دونيتسك، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» قبل قليل.

انقطاع الكهرباء في أوكرانيا

وذكرت شركة «أوكرنرجو» لتشغيل شبكة الكهرباء، أنّ منتجي الكهرباء تمكنوا من تغطية ثلاثة أرباع احتياجات الاستهلاك فقط، ما استلزم فرض قيود وانقطاع الكهرباء في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال سيرجي كوفالينكو، كبير مسؤولي العمليات في شركة «ياسنو» التي تزود كييف بالطاقة، إنّ الوضع في المدينة قد تحسن لكنه لا يزال «صعبا للغاية»، وتقول روسيا إنّها لا تستهدف السكان المدنيين، بينما ذكر الكرملين، أنّ هجمات موسكو على البنية التحتية للطاقة، تأتي نتيجة لعدم استعداد كييف للتفاوض.