الجامعات: غدا بدء فحص الطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، غداً الثلاثاء، في فحص الطعون المقدمة من الطلاب المرشحين على زملائهم المرشحين، على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية للانتخابات يوم الأربعاء المقبل، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس المقبل وفقاً للجدول الزمني والخريطة الخاصة بالانتخابات التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الجامعات 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية دون رصد أي مشكلات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحاً أن غدا سيتم البدء في فحص الطعون على أن تعلن الكشوف النهائية الأربعاء وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس المقبل ولمدة 3 أيام، وتبدأ الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية الأحد المقبل بالكليات.

انتخابات الاتحادات

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، مضيفاً أن الخميس أولى أيام الدعاية الانتخابية والأحد أولى جولاتها.