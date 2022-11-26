سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر.. محتوى علمي يضاف إلى مقررات الجامعات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، خلال انعقاد اجتماع المجلس الدوري بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة المحتوى العلمي «سماحة الأديان وآداب الحوار مع الآخر»، الذي يُبرز سماحة الأديان، وآداب الحوار بين البشر، الذي أعده مجموعة من كبار العلماء، ليدمج ضمن مُقرر القضايا المُجتمعية الذي يُدرس للطلاب في الجامعات المختلفة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الجامعات المختلفة، بتنظيم فعالية كل شهر بأحد الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، يشارك فيها كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد بهذا الأقليم، وتتناول التحديات التي تواجه هذا الإقليم، مع مشاركة جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة والجامعات البريطانية.

ووجه بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس الأعلى للجامعات برئاسته، تتولى وضع خطة استراتيجية، لإعداد وتنظيم هذه الفعاليات، وتحديد أهدافها الاستراتيجية، وآليات التنظيم، والجامعات المشاركة، ومخرجات هذه الفعاليات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

الخطة التنفيذية للوزارة لمواجهة الأفكار الهدامة

واستمع المجلس خلال انعقاده، إلى عرض تفصيلي قدمه الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن «الخطة التنفيذية للوزارة لمواجهة الأفكار الهدامة»، مشيرا إلى التعاون المُثمر بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، على مستوى الوزارة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للجامعات، والجامعات، ومعهد إعداد القادة في مواجهة الأفكار الهدامة.

كيفية مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي

واستعرض العرض، ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية، على عدة محاور مهمة، منها: إعداد محتويات تعليمية لتوعية طلاب الجامعات والمعاهد، من خلال تدريس مُقرر القضايا المُجتمعية لطلاب الجامعات، وإعداد محتوى تعليمي جديد عن التسامح الديني وآداب الحوار، وإعداد دراسة لكيفية مواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وخطة الوزارة لمكافحة التطرف والفكر التكفيري، وتطوير المناهج الدراسية، بما يُحصن الطلاب ضد مخاطر التكنولوجيا، ومحو الأمية الرقمية لتلبية مُتطلبات العصر الرقمي، ونشر ثقافة العلوم والابتكار،