رؤساء الجامعات التكنولوجية: منح المجتمع المدني تدل على إدراك أهميتها في الوقت الحالي

أدرك المجتمع المدني، الأهمية القصوى لملف الجامعات التكنولوجية في مصر، ودورها في توفير تعليم على مستوى متميز لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة، وظهر ذلك جليا في الإعلان عن مجموعة من المنح الدراسية لطلاب هذه الجامعات ليس للدراسة لمدة 4 سنوات فقط، وإنما استكمال الدراسات العليا والحصول على درجات علمية كالماجستير والدكتوراه، هكذا فسر رؤساء الجامعات التكنولوجية تقديم المجتمع المدني منح دراسية للطلاب للدراسة بهذه الجامعات.

«كشك»: جامعاتنا أتاحت الباب واسعاً أمام طلاب التعليم الفني

في البداية يقول الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن توفير المنح الدراسية من المجتمع المدني لهذه الجامعات يأتي إيمانا منها بأهمية هذه النوعية من التعليم التي أتاحت مجالا واسعا أمام طلاب الدبلومات الفنية للحصول على تعليم متميز يؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن تقديم منح يدل على دور هذه الجامعات في قربها الشديد من الصناعة واحتياجات المجتمع ليس المحلي فقط الإقليمي والدولي، موضحاً أن كل هذه الجهود تدل على إدراك أهمية تطوير التعليم وظهور ثماره على أرض الواقع.

«تاج»: المنح تخفف من على كاهل الدولة

الدكتور جمال تاج، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية، يرى أن دعم المجتمع المدني لهذه الجامعات هو اتجاه مهم وضروري، حتى تشارك في تأهيل الطالب لسوق العمل والذي يخدم المجتمع في النهاية بعد التخرج.

وأضاف «تاج» لـ«الوطن»، أن تقديم المنح يسهم في التخفيف على كاهل الدولة في تحمل المصروفات الدراسية للطلاب، مؤكداً أن هذه الجامعات تعمل على تخريج جيل يواكب احتياجات الصناعة.

يُذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة آي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لتقديم منح لسداد المصروفات لعدد 200 طالب، من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وتبلغ قيمة المنحة 10 آلاف جنيه لكل طالب، ويتم الإعلان عن هذه المنح بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بمجرد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات والثانوية العامة للطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل وزارة التعليم العالي، وتقديمهم لمؤسسة صناع الخير للتنمية بالموافقة على منحهم.