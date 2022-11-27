«المركزي للإحصاء»: عدد سكان مصر ارتفع مليون نسمة خلال 220 يوما

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المواليد ازداد منذ شهر يونيو حتى شهر أكتوبر مقارنة ببقية الشهور، موضحًا: «هذه الزيادة ربما ترجع إلى أكثر من سبب، ولكن هذا الملاحظ في بيانات المواليد على مدار السنوات المختلفة».

تحذير من زيادة سكانية ضخمة خلال 10 سنوات

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc: «المليون الأخير على مستوى عدد السكان من 103 إلى 104 ملايين نسمة زدناه في 220 يوما، أي أقل من سنة، وهذا يعني أن عدد السكان في مصر زاد بنحو 9 ملايين نسمة في 5.5 نسمة، وإذا استمرينا بهذه الوتيرة، فإن هذا يعني أننا سنزيد نحو 17.5 مليون نسمة خلال 10 سنوات، وهذا الرقم لا تتحمله مواردنا على الإطلاق، ولا نستطيع أن نرتقي بمستوى المعيشة وجودة الحياة».

الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «المواطن لا يشعر بعائد التنمية لأن الزيادة تلتهم كل عائدات التنمية، والمسح الأخير أظهر أن الأسر التي تتكون من 10 أفراد نسبة الفقر فيها تزيد عن 70%، بينما الأسر التي تتكون من 4 أفراد فقط، فإن نسبة الفقر فيها 7%».