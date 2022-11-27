تأجيل محاكمة المتهم في قضية خلية المرج لجلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد رجب سلامة في قضية خلية اللجان النوعية بالمرج، لجلسة 29 نوفمبر للاطلاع.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران، ومحمد نبيل مشرف، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 2324 لسنة 2017 جنايات المرج، العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.