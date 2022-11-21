«جنايات سوهاج» تعاقب عاملا ووالده بـ«المؤبد» لإدانتهما بقتل الجار

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، «م. ا» عامل 20 عاما، ووالده «ا. م»، بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه «م. ع»، بأن أطلقا عليه النار من سلاح ناري في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات الجيرة في دائرة مركز دار السلام.

وصدر وصدرت محكمة جنايات سوهاج الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وصول المجني عليه للمستشفى جثة هامدة

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجني عليه، إثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات الجيرة، قاما على إثرها المتهمين بإطلاق النار على المجني عليه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.