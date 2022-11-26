مفاجآت في أول ظهور للإعلامية إيمان الحصري بـ«مساء DMC» بعد غياب 17 شهرًا

تظهر الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم، بعد فترة غياب دامت أكثر من 17 شهرا متواصلة، بعدما خضعت لجراحة في المعدة، ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم من البرنامج، في الظهور الأول للإعلامية إيمان الحصري مفاجآت عديدة من خلال عدد من الفقرات والمداخلات الهاتفية لمناقشة موضوعات الساعة.

مرض في الأمعاء والقولون

وكان من المفترض أن تتعافى الإعلامية من الجراحة خلال فترة وجيزة، إلا أن حدوث خطأ طبي تسبب في مشكلات صحية لها بالأمعاء والقولون، وأدت إلى مضاعفات «كارثية» على حد تعبير سابق لها خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس.

فترة مرض استدعت سفرها لألمانيا

خلال فترة مرضها سافرت الإعلامية إلى ألمانيا من أجل تلقي العلاج، مؤكدةً: «الأطباء نصحوني بالسفر، وكل حاجة كانت ثابتة زي ما هي، وبعض المستشفيات رفضت حالتي، حتى توجهت إلى ألمانيا».

أحمد الطاهري يهنئ الإعلامية إيمان الحصري بعودتها مجددًا

وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هنأ الإعلامية إيمان الحصري، بعودتها مرة أخرى إلى شاشة قناة DMC، حيث كتب «الطاهري»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مليون مبروك عودة الأستاذة الكبيرة إيمان الحصري إلى برنامج مساء DMC».