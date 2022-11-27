مستشار الرئيس: مصر لم تسجل إصابات بـ«الكوليرا».. والمخلوي قد يؤدي للوفاة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، حقيقة ظهور مرض الكوليرا في مصر، إذ ذكر أن مصر لم تُسجل أي إصابة بهذا المرض الموجود في بعض دول العالم، موضحًا أنه لم ينته نهائيًا من العالم، وإنما ينتشر في الأماكن التي يوجد بها تلوث في المياه والطعام، وكذلك الحروب.

مرض الكوليرا معدي للغاية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مرض الكوليرا معدي للغاية، إذوقد يتسبب أيضًا في إسهال شديد، وإذا لم يتناول المريض العلاج المناسب لهذا الداء قد يصل به الأمر إلى الوفاة، «واجبنا جميعًا الحد من انتشار الفيروسات المعدية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية».

الفيروس المخلوي موجود بشكل كبير عند الأطفال

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروس المخلوي موجود بشكل كبير عند الأطفال لاختلاطهم في أكثر من مكان منها أتوبيسات المدرسة والفصول الدراسية؛ وبالتالي يمكن للطفل نقل العدوى للأب والأم والعديد من أفراد الأسرة، ويمكن للمريض بالفيروس المخلوي أن يتوفى نتيجة المضاعفات وليس الفيروس، إذ أن كافة الفيروسات التنفسية لها مضاعفات.

نسبة دخول المستشفيات نتيجة الفيروس المخلوي من 1 إلى 2%

وتابع: «هذه المضاعفات موجودة أكثر في السن الصغير(الرضع) بجانب أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين، لكن الغالبية العظمى من مرضى الفيروس المخلوي لا يحتاجون دخول المستشفى، ونسبة دخول المستشفيات نتيجة الفيروس المخلوي من 1 إلى 2%».