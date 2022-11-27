القبض على نصاب انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم: «كان بيتوسط لزميله»

تمكن رجال المباحث من ضبط نصاب خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم، منتحلا صفة ضابط شرطة، وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية.

القبض على المتهم

وأكدت معلومات وتحريات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تردد أحد الأشخاص المطلوب ضبطه وإحضاره لاتهامه في الاتجار بعملات البتكوين، حيث ضبط في منزله عشرات أجهزة الكمبيوتر التى يستخدمها فى ترويج العملات الافتراضية، ووقتها لم يكن متواجدا وصدر أمر بضبطه وإحضاره.

حضر المتهم وبصحبته شخص يدّعى أنه ضابط شرطة، وعندما طلب منه إثبات الشخصية، قدم كارنيها مزورا وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيهات لجهات مختلفة مزورة، وتم ضبطه وجار تحرير محضر بالواقعة.

العقوبة المتوقعة

وكشف الخبير القانوني محمود عبدالله المحامي لـ«الوطن» تفاصيل عقوبتي الاتجار في عملات البتكوين وانتحال صفة ضابط شرطة.

وقال إن المادة 206 من قانون البنك المركزي، نصت على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.

وأضاف أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام القانون، وفي حالة العودة يحكم بالحبس والغرامة معا.

وعن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، أضاف عبدالله، أن المادة 155 من قانون العقوبات نصت على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.