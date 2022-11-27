حالة الطقس غدا بعد الإعلان عن المنخفض الجوي.. يؤثر على بعض المحافظات

يبحث المواطنون عن حالة الطقس غدا في المحافظات بعد الإعلان عن المنخفض الجوي طبقا لبيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية بأنه سيسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلا للبرودة ليلاً على مختلف الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات بعد الإعلان عن المنخفض الجوي

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات بعد الإعلان عن المنخفض الجوي جاء كالآتي: تشهد القاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلاً غائما جزئيا مع سقوط أمطار خفيفة 20% ليلاً.

حالة الطقس غدا بعد الإعلان عن المنخفض الجوي

وعن طقس غدا الإثنين بعد الإعلان المنخفض الجوي في محافظات الوجه البحري «البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد» لطيف نهارا مائل للبرودة ليلاً مع طقس غائم جزئيا وذلك بعد إعلان المنخفض الجوي.

وفيما يتعلق بطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية يكون لطيف غائم جزئيا مع وجود أمطار خفيفة تصل إلى نسبة 30% على مدار اليوم.

وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون طقس غدا مائلا الحرارة نهارا لطيفا ليلا مع تكون الغيوم ووجود أمطار تصل إلى 40%.

وفيما يتعلق بمحافظات شمال وجنوب الصعيد تتعرض إلى سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع طقس غائم مائل البرودة ليلاً.

محافظات تتعرض إلى المنخفض الجوي غدا

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أنه سوف تتعرض عدة محافظات في طقس غدا الإثنين إلى المنخفض الجوي وذلك في جنوب مصر «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر»، كما يمتد إلى محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد، وتطمئن الأرصاد الجوية المواطنين حول المنخفض الجوي.

الأرصاد تطمئن المواطنين حول المنخفض الجوي غدا

وأفادت الأرصاد بأنه على الرغم من وصول المنخفض لعدد من المحافظات غدا إلا أنه لا يمثل خوفا نظرا لاختلاف الطبيعة الجوية بين السعودية ومصر.