«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. غائم جزئيا وشبورة مائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تعرض المحافظات غدا إلى منخفض السودان الأمر الذي يؤدي إلى تكون الرطوبة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة، ويترافق معه حوض علوي يتيح فرصة لسقوط الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء، كما تتعرض البلاد غدا لظاهرة الشبورة إذ ناشدت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى لاسيما على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أشار البيان إلى تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية مع طقس مائل إلى البرودة ليلا لطيف نهارا في الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وهي: «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، السلوم، العلمين، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية».

طقس القاهرة غدا

فيما يكون طقس القاهرة غدا لطيف نهارا وغائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية صباحاً مائل إلى البرودة ليلا.

طقس غد الأحد

وجاء أيضا طقس غدا الأحد في السواحل الشمالية الشرقية «بورسعيد ورفح» ووسط سيناء، لطيف نهارا مائل البرودة ليلاً مع تكون الشبورة والغيوم.

ويشهد طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر طقس مائل إلى الحرارة غداً لطيف ليلا غائم جزئيا.

وفيما تشهد محافظات شمال الصعيد «الفيوم، سوهاج، المنيا، بني سويف» طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلاً مشمس مع تكون الشبورة، وطقس جنوب الصعيد مائل إلى الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في مصر غدا سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في الغردقة، وبلغت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث سجلت 19 درجة.