معلومات عن المنخفض الجوي قبل وصوله إلى مصر غدا.. يحمل رياحا مثيرة للأتربة

بالتزامن مع ضرب المنخفض الجوي محافظة جدة بالسعودية، متسببا في وقوع سيول بالمدينة استمرت لأكثر من 8 ساعات وأسفرت عن أضرار فادحة وخسارة بالأرواح البشرية، من المتوقع أن يستمر امتداد المنخفض الجوي في طريقة إلى المناطق الجنوبية بصعيد مصر، وهي محافظات «المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر»، وصولاً إلى محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر، ليصلها صباح غد الإثنين، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

امتداد المنخفض الجوي في محافظات صعيد مصر

أعلنت هيئة الأرصاد عن تعرض البلاد لامتداد المنخفض الجوي، الذي يصل إلى شمال صعيد مصر حتى جنوبها، وهي أكثر المحافظات تضرراً، حيث تتعرض محافظات الصعيد إلى سيول بشكل سنوي تختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، إذ في عام 2020 تعرضت محافظتي البحر الأحمر وأسوان إلى سيول شديدة تسببت في غرق كثير من الشوارع.

ماهو المنخفض الجوي؟

وتقدم «الوطن» 8 معلومات عن المنخفض الجوي بعد أن تسبب فى سيول بجدة:

- هو هواء خفيف الوزن يصاحبه ظهور غيوم.

- سمى المنخفض الجوي لأن بداية نشأته بدولة السودان

- يطلق علية أيضا منخفض البحر الأحمر

الظواهر الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي

- يؤدي المنخفض الجوي إلى ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

- يسبب رياحا مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على درجة الرؤية.

- ترتفع الرطوبة بالمناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي.

توقعات بسقوط أمطار

- تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومطروح وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وفقا للأقمار الصناعية ولكنها لن تصل إلى سيول جدة، حيث تتفاوت شدتها يوم الثلاثاء.

الأرصاد تطمئن المواطنين: لن تتكرر سيول جدة

صرحت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنه لا خوف من تكرار سيول جدة بمصر رغم وصول المنخفض الجوي وذلك لاختلاف التوزيعات الضغطية والطبيعة الجوية للبلاد بين مصر والسعودية.