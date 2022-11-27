نجوم الفن يحتفلون بفوز منتخب المغرب على بلجيكا بكأس العالم: «دمتم فخرا لنا»

احتفل عدد كبير من نجوم الفن عبر صفحاتهم على موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بفوز منتخب المغرب على بلجيكا، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات كأس العالم «قطر 2022».

وهنأ محمد رمضان المنتخب المغربي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، قائلا: «مبروووك لنا جميعا فوز المنتخب العربي الأفريقي المغرب وتصدره المجموعة، دمتم فخراً لنا جميعا.. ثقة في الله نجاح».

صابر الرباعي يحتفل بفوز المغرب

ونشر الفنان صابر الرباعي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، فيديو خلال مشاهدة المباراة، قائلا: «رجال.. شرفتونا عقبال كل المنتخبات العربية».

وعلق الفنان أحمد زاهر على فوز المغرب عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «ألف مليون مبروك أسود المغرب شرفتوا كل العرب النهارده ومبروك للعالم العربي كله النهارده فوز المغرب الحبيبة ربنا معاكوا يا أسود وربنا يكرم الأخضر السعودي المشرف جدا أمام المكسيك، وتزيد فرحة العرب وتكبر بيكوا وكلنا في ضهر كل فريق عربي في البطولة».

سميرة سعيد تهنئ منتخب المغرب بالفوز على بلجيكا

وحرصت الفنانة المغربية سميرة سعيد على تهنئة بلدها بطريقة مختلفة، إذ نشرت أغنيتها التي طرحتها مؤخرا خصيصًا لبلدها المغرب بعد مشاركتها في كأس العالم وعلقت: «المغرب تاريخه باين.. ورأسه دائما مرفوعة، ولا يعرف غير الفوز».

وهنأت لطيفة الشعب المغرب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «مبروك لحبايبنا المغاربة شرفتونا.. براڤو وألف ألف مبروك المغرب، كأس العالم، مربوحة».