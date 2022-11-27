استعدادات أسيوط لمواجهة السيول المحتملة.. رفع حالة الطوارئ وتطهير المصارف

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استعدادا المحافظة لأي تقلبات جوية تتعرض لها المراكز، موضحا أنه جرى مناقشة الموقف التعبوي واستعداد جميع القطاعات التنفيذية لاستقبال موسم الشتاء، واحتمال سقوط الأمطار أو السيول ووضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

رفع درجة الاستعداد القصوي

وقال محافظ أسيوط في بيان، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات لمواجهة الشتاء والتعامل الفوري مع أية تغييرات مناخية قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة والتأكيد على ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار الأحياء للتحرك السريع عند الضرورة تجنبًا لوقوع أزمات.

وأوضح يوجد ربط غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارئ واستمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات وشبكات ومحطات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء التجارب الميدانية للتأكد من استعدادات تلك البالوعات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق ومناطق تجمعات الأمطار والتنبيه على عمال النظافة بالحرص على نظافة بالوعات الأمطار وتطهيرها دوريًا من القمامة والأتربة.

مراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق المستمر والتعاون بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة والتنسيق مع شركة الكهرباء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين ووضع خطة للتعامل مع تداعيات السيول والأمطار، موجهًا وكيل وزارة الموارد المائية والري باستمرار مراجعة ومتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وسدود الإعاقة وأن تكون الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية في حالة استعداد تام لأية تقلبات جوية ووضع خطط مدروسة بآليات واضحة لمواجهة أية أحداث طارئة أو ظروف طقس سيئ.