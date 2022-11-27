مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار بمدينة أتلانتا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار قرب مركز تجاري في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

وقال رئيس شرطة أتلانتا جيرماين ديرلوف في مؤتمر صحفي بحسب ما نقلته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، إن مجموعة من المراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 21 عاما تم اصطحابهم إلى خارج مركز المحطة الأتلانتية التجاري عندما اندلع إطلاق نار في المنطقة صباح اليوم الأحد.

اصطحاب المصابين للمستشفيات

وأشار ديرلوف إلى أن الشخص المقتول عُثر على جثته في موقع الحادث، بينما تم اصطحاب الخمسة المصابين إلى المنشآت الصحية والطبية، لافتا إلى أن حالاتهم الصحية غير معروفة في الوقت الحالي.

إغلاق الشارع الذي شهد الواقعة

وذكر رئيس الشرطة المحلية، أن خلفية المشتبه به أو المشتبه بهم غير معلومة، كما أن وقائع الحادث لم يتم كشفها بعد، موضحا أنه من المحتمل أن يكون هناك جانبان في المجموعة نفسها ولدى كل جانب كان هناك مُسلح، وتبادل كليهما إطلاق النار.

وقال ديرلوف، إن الشرطة أغلقت الشارع الذي شهد الواقعة خلال التحقيق في وقائع الحادث ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من المحققين، في منطقة تعد من أكثر المناطق ازدحاما خاصة في يومي العطلة الأسبوعية «السبت والأحد».