سيدة تقتل شقيقها لمرورها باضطرابات نفسية في الأقصر

أقدمت سيدة في العقد الخامس من العمر على قتل شقيقها البالغ من العمر ثلاثين عاما طعنا، بقرية الحبيل التابعة لمدينة البياضية شرق الأقصر.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغا بقيام سيدة تبلغ 46 عاما غير متزوجة على طعن شقيقها المدعو أحمد، بالسكين لمرورها بأزمة نفسية منذ وفاة والديها وكانت تتلقى العلاج، فيما كان يعاني شقيقها أيضا من أزمة نفسية بحسب أقوال جيرانهما، تم نقل الجثة للمشرحة فيما ألقت قوات الأمن القبض على السيدة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

العقوبة المتوقعة

من جانبه يقول أحمد عبدالجواد المحامي بمحكمة الأقصر، إنه طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، ألا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي، أفقده الإدراك أو الاختيار، ويتم إيداعها في مصحة نفسية إذا ثبت أنها فعلا كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من تلك الاضطرابات التي تؤدي وتدفع صاحبها إلى فقدان الإدارك أو الاختيار.

وأضاف «عبدالجواد»، لـ«الوطن» أنه في حال ثبت العكس وأنها كانت تدعي حدوث اضطرابات لها، يتم محاكمتها جنائيا، وفق ملابسات الجريمة إذا ثبت الإصرار والترصد يتم إحالة أوراقها للمفتي، أما إذا كان العكس وانتفت صفة الإصرار والترصد تخفف العقوبة إلى المؤبد أو 15 عاما.