 رئيس جامعة حلوان: نسعى لتقديم جميع أوجه الرعاية للطلاب ذوي الهمم

استقبل اليوم، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من هيئة «امديست» الأمريكية، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة لإنشاء مركز خدمات للطلاب ذوي القدرات الخاصة.

تطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الاهتمام بذوي الإعاقة على أولويات خطة جامعة حلوان من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لتطوير مهارات الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، وتطبيقا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأشار إلى أن الجامعة تقوم بتوفير أفضل مكان لمركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة وتعمل جاهدة حاليا لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية.

برامج لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

واستهدفت الزيارة التعرف على أحدث البرامج التربوية والتأهيلية التي تتبعها الجامعة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والخدمات المتكاملة المقدمة لهم.

وجاءت الزيارة بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور صابر عبدالغني مدير مركز التميز لذوي الاحتياجات الخاصة، والدكتورة دينا الحمادي مدير مركز الخدمات الطبية لذوي الإعاقة.